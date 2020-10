Hornbach stelt mondkapjesverplichting in

Bouwmarkt Hornbach heeft voor haar locaties in Wateringen en Den Haag vanaf maandag een mondkapjesplicht ingesteld. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De winkelketen wil daarmee vooruitlopen op de wettelijke mondkapjesplicht die naar verwachting in november ingaat.

Woordvoerder Maarten Post laat weten dat de keten die keuze heeft gemaakt om de veiligheid van de medewerkers en klanten voorop te stellen. ‘Er was nogal wat onduidelijkheid wanneer het nou wel en niet moest. Om duidelijkheid te scheppen hebben we ervoor gekozen om mondkapjes verplicht te maken voor iedereen.’

De bouwmarkt zal de eigen mondkapjesmaatregel ook gaan handhaven, vertelt Post. ‘Zonder mondkapje laten we je niet binnen. We vragen iedereen om een eigen mondkapje mee te nemen. Mocht iemand die toch echt vergeten zijn, dan hebben we extra exemplaren beschikbaar, maar het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen mondkapje meeneemt.’