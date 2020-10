Muurschildering in de Binckhorst eerbetoon voor steunpilaar Hans Mahler

Het kunstwerk ‘Haagse straatkunst naar een hoger niveau getild’ wat te zien is langs de Binckhorstlaan in Laak is een eerbetoon aan Hans Mahler. “Die tekst was een tekst die Hans heel vaak gebruikt heeft door de jaren heen en dat was ook zijn missie de afgelopen jaren bij de gemeente”, zegt Gordon Meuleman van SOGOshow, een van de deelnemende kunstenaars van het project. “Hans heeft binnen de gemeente gevochten voor kunstenaars zoals ik, en de rest van de bende.” Mahler heeft zich bij de gemeente jarenlang ingezet voor verschillende streetart-projecten.

“Dit is een bedankje voor alles wat hij voor ons betekent heeft”, zegt Meuleman tegen Den Haag FM. Het kunstwerk is ‘achter de rug om’ van Mahler gemaakt. “Je probeert in het geheim een kunstwerk te maken voor iemand. Dat is best een uitdaging, hij hoeft maar net in dit gebied van de stad te komen…” Voor het kleurrijke werk op de Binckhorst is een zelfportret gebruikt van de Haagse fotograaf, dat is vervolgens in delen door verschillende kunstenaars bewerkt en nu te zien in de Binckhorst.

Tekst gaat verder na tweet.

'Haagse straatkunst naar een hoger niveau getild' pic.twitter.com/Wkdb34rBDt — Rob Kemperman (@RobKemperman) October 13, 2020

Met het werk willen de kunstenaars op een gepaste manier afscheid nemen van Mahler, hij stopt binnenkort met zijn werkzaamheden voor de gemeente Den Haag. De kunstenaars spreken over Hans als een goed bekendstaand figuur in de wereld van straatkunst in Den Haag. ‘Iemand die altijd vocht voor nieuwe projecten, legale muren waar dat mocht en er daardoor voor zorgde dat de straten van Den Haag meer kleur kregen’, zo omschrijft men Mahler. Het werk is een initiatief van Street Art Projects, de oprichter daarvan werkte lang samen met Mahler.

Naast het kunstwerk op een gebouw in de Binckhorst heeft Mahler ook nog een fysiek cadeau gekregen. “In legale tunnels mag men naar hartenlust bezig zijn”, vertelt Meulemans. “Dat betekent wel dat er laag op laag komt, op een gegeven moment breekt dat af”, een deel van die kunst heeft Mahler als cadeau gekregen.