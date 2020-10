Opnieuw politie-inzet Duindorp ‘om de rust te bewaren’

In Duindorp zal de politie maandagavond opnieuw zichtbaar aanwezig zijn, dat laat een woordvoerder weten. De politie-inzet is er om de rust in de buurt te bewaren, dit na verschillende incidenten in de afgelopen dagen.

Sinds een week is het onrustig in Duindorp; zo stond op vrijdag een scooter in de brand en werd er een bushokje gesloopt. Zaterdag werd de Mobiele Eenheid ingezet om de rust terug te laten keren, dat gebeurde nadat agenten met vuurwerk en stenen werden bekogeld. Zondagavond waren er volgens de politie geen noemenswaardige incidenten: “Het is een stuk gemoedelijker verlopen dan de avonden daarvoor. We zijn tevreden over het verloop van de avond.”

Oud-voorzitter van Wijkberaad Duindorp Leo Pronk is helemaal klaar met de onrust die al sinds woensdag in de wijk heerst. De politie heeft al dagen de handen vol aan onruststokers die met stenen gooien, vuurwerk afsteken en brandjes stichten. “Het zijn een stel hersenlozen met petjes en maskertjes op. Het lijken wel guerrilla’s”, zegt Pronk op Radio West.