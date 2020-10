Oud-wethouder Baldewsingh waarschuwt: ‘Sociale crisis na coronacrisis’

Oud-wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) voorspelt een sociale crisis als de coronacrisis voorbij is. ‘Dit is geen financiële crisis, het wordt een sociale crisis die zijn weerga niet kent’, zo waarschuwt de oud-wethouder in Spuigasten op Den Haag FM.

‘Corona zal een enorme erfenis achterlaten: werkgelegenheid, schulden, huiselijk geweld, isolatie, eenzaamheid en armoede’, somt Baldewsingh op. Volgens de PvdA’er is het belangrijk om nu al over deze erfenis na te denken. ‘Doen we dat niet, dan krijg je een sociale crisis. En een sociale crisis los je niet op met een vaccin of door hier en daar een pleistertje te plakken. Echt, onderschat dit niet, want een sociale crisis leidt ertoe dat er in wijken en buurten onrust gaat ontstaan.’

Volgens Baldewsingh is het aan het kabinet, maar ook aan lokale overheden om hier plannen voor te maken. Hij stelt voor dat het stadsbestuur van Den Haag denktanks opzet om over deze complexe vraagstukken na te denken.

De oud-wethouder heeft niet het idee dat het stadsbestuur van Den Haag daar op dit moment al mee bezig is. Ook hekelt Baldewsingh de onzichtbaarheid van het college. ‘Ik vind het stadsbestuur – behalve de burgemeester – wel heel erg stil als het gaat om de coronamaatregelen.’

‘Ik heb een brief gezien van de burgemeester. Maar die brief is zolang dat je dat niet eens helemaal wilt lezen, want op een gegeven moment haak je af’, zegt hij. ‘Maar we hebben een wethouder volksgezondheid, een wethouder zorg, een wethouder zorg en een wethouder welzijn. Wethouders die met mensen omgaan.’

Volgens Baldewsingh doet het stadsbestuur er goed aan om juist nu veel in de stad te zijn en veel en duidelijk te communiceren over de plannen. ‘Het komt niet tot mij door waar het college mee bezig is.

‘Ik mis gewoon de communicatie richting de stad. Overigens moet dat landelijk worden geïnitieerd, want daar moet dat geld ook vandaan komen. Maar lokaal is er niet echt een initiatief om de diversiteit die er in de stad is tot ons te binden. Zolang je dat niet doet, gaan mensen gewoon hun eigen gang.’