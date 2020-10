Pat Smith na onrust Duindorp: “Beetje zonde dat je je eigen wijk gaat slopen”

“Ik vind het een beetje zonde dat je je eigen wijk gaat slopen. Dat is zonde”, zegt Nachtburgemeester Pat Smith in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. Afgelopen weekend was het onrustig in Duindorp; jongeren terroriseerden de wijk, er werd onder meer vuurwerk afgestoken en bushokjes gesloopt. Vervolgens was ook op zondag de politie zichtbaar aanwezig in de wijk.

Een van de redenen voor de onrust is volgens Smith het gerucht dat er opnieuw geen vreugdevuur zou zijn tijdens de jaarwisseling. “Ik denk dat het een beetje te maken heeft met het gevoel wat de jeugd heeft. Ze voelen zich niet gehoord -terwijl ze gewoon gehoord worden, want anders wordt er niet met ze gepraat.” Smith betoogt op Den Haag FM dat verschillende organisaties juist goede gesprekken voert over de vuren. “Die stoppen er heel veel tijd in en op deze manier is het alleen maar verloren tijd. Heb je dan helemaal geen respect voor die mensen?”

Smith refereert ook aan nieuwe, duurdere woningen die er zijn gekomen in de wijk waarbij ze niet altijd beschikbaar zijn voor mensen die in Duindorp willen wonen, dat zou bijdragen aan ontevredenheid bij een groep mensen. “Als ze Duindorp willen behouden, dan is het geen oplossing om de wijk te gaan slopen, dat houdt dat alleen maar in stand.”

“Ik denk dat het een beetje een dubbel ding is; er zit een stigma op de wijk, ook in de politiek. Ik denk dat het gewoon aandacht verdient.”