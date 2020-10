Stembus geopend voor cultuurparticipatieprijs Haagse C

De stembus voor de cultuurparticipatieprijs Haags C zijn maandag open gegaan, er kan gestemd worden op een van de vier genomineerde initiatieven: Het Zwarte Schaap, K = ?, TalentenTent of Urban Lab. De genomineerden passen in thema van dit jaar: ‘Iedereen doet mee’, daarmee wilde initiator CultuurSchakel dit jaar de nadruk leggen op projecten die ervoor zorgden dat iedereen kunst en cultuur tot zich kan nemen.

Een stem uitbrengen op een van de genomineerden kan tot 1 november via de website van Cultuurschakel, de winnaars van de publieksprijs en de juryprijs worden aan het einde van die maand bekendgemaakt.

Met de prijs wil CultuurSchakel Haagse projecten en initiatieven erkenning geven voor hun werk en de impact van dat werk in de stad.