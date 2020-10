Voedselbank Haaglanden: “Aantal aanvragen gaat iets omhoog, maar we kunnen het nog steeds aan”

Bij Voedselbank Haaglanden is er nog geen probleem met een teruglopend aantal donaties wat men nodig heeft, dat zegt vicevoorzitter Henk Baars tegen Den Haag FM. “Het aantal gaat iets omhoog, maar we kunnen het nog steeds aan.” Volgens Baars is er in Haaglanden geen spectaculaire stijging in het aantal nieuwe cliënten. “Je kunt je een scenario bedenken dat er een tekort gaat ontstaan, maar bij ons nog niet.”

Over het hele land gezien ziet Voedselbanken Nederland het aanbod van voedsel teruglopen, meldt de NOS. Verschillende voedselbanken in Nederland geven klanten minder uitgebreide pakketten mee. De reden daarvoor is dat er vanuit supermarkten en restaurants een minder groot aanbod is, maar ook een groeiend aantal mensen die afhankelijk wordt van de voedselbank zorgt voor alarmerende signalen vanuit voedselbanken zo stelt men. In Haaglanden is volgens Baars geen sprake van een spectaculaire stijging.

Tekst gaat verder onder tweet.

Voedselbanken in Nederland hebben het moeilijk. Steeds meer gezinnen zijn afhankelijk van de boodschappen bij de Voedselbank, terwijl tegelijkertijd het aanbod aan groenten en fruit afneemt door kortingsacties. Leo Wijnbelt van @VoedselbankenNL vertelt erover in #r1jn. pic.twitter.com/Jqs73jzpo4 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) October 19, 2020

Voedselbank Haaglanden is in Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk verantwoordelijk voor het maken en verdelen van 1.800 pakketten per week. Baars ziet veelal vrij jonge mensen helpen in het distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden, maar ook 70-plussers helpen weer mee. “Ouderen staan te springen om iets te doen. We laten ze toe, op eigen risico.” Daarnaast zijn er volgens Baars nog altijd mensen nodig die willen helpen. “Vrijwilligers hebben we eigenlijk altijd tekort. We hebben voortdurend vacatures.”

Verhuizing van Den Haag naar Wateringen

Het distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden gaat op relatief korte termijn verhuizen van de Boomaweg naar een nieuwe locatie op een industrieterrein in Wateringen. “We hebben eindelijk iets moois gevonden. Het is een betere plek, als de situatie ernstiger wordt dan kunnen we dat dar aan. Daar kunnen we ook opschalen.”

De Voedselbank Haaglanden was op zoek naar een nieuwe locatie omdat er bij de huidige plek aan de Boomaweg een nieuwe woonwijk gebouwd wordt. “De verbouwing is druk aan de gang”, zegt Baars over de nieuwe plek in Wateringen. “We hopen in het weekend van 8 en 9 januari te gaan verhuizen.” Een officiële opening zal later plaatsvinden.