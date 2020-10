Bezwaar maken loont: Haagse kantonrechter legt lagere coronaboetes op

Vier Hagenaars, die bezwaar hadden gemaakt tegen hun coronaboete van 390 euro, zagen hun moeite dinsdag beloond. De kantonrechter verlaagde in alle gevallen de boete van 390 naar 95 euro, zoals de nieuwe coronawet voorschrijft. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De zaken waren een primeur voor de Haagse rechtbank. Vier mannen mochten hun bezwaar tegen de boete toelichten. Slechts twee van hen kwamen opdagen. Beiden werden bekeurd omdat ze met een te grote groep waren – meer dan drie mensen – en geen anderhalve meter afstand hielden.

De eerste verdachte stond met een groep van meer dan acht jongeren op het Joubertplantsoen in de wijk Transvaal. Volgens de man is hij actief als jongerenwerker: ‘Ik praat met jongeren’. Toch rende hij weg voor de politie en gaf hij later toe dat hij fout zat.

In de auto

De andere bezwaarmaker had met zijn vrienden het industrieterrein aan de Uitenhagestraat opgezocht. ‘We kozen voor een industriegebied, want we wilden niemand lastigvallen’.

De man zat met twee vrienden in een auto toen de politie hem aansprak. Volgens de man wilde de agent niet in discussie en schreef hij gelijk een boete uit voor het toen geldende bedrag van 390 euro.

Eerst waarschuwen?

‘We wilden gewoon praten. Het was niet de bedoeling om te zeggen fuck de regels’, legt hij uit aan de rechter. Die zegt dat agenten niet verplicht zijn om te waarschuwen en gelijk een boete mogen uitschrijven.

Toch zet ze zijn boete van 390 euro om in een voorwaardelijke boete van 95 euro met een proeftijd van een jaar. ‘U krijgt van mij nu de waarschuwing die u van de agent had moeten krijgen.’ Ook de boete van de eerste bezwaarmaker wordt verlaagd naar 95 euro.

Nieuwe wet

De verlaging van het boetebedrag van 390 euro naar onder de 100 euro, is inmiddels vastgelegd in de nieuwe coronawet. Dat zorgt ervoor dat een boete geen strafblad meer oplevert en ook geen gevolgen meer heeft voor wie een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aanvraagt. Precies waar de twee bezwaarmakers zich zorgen over maakten.

De één werkt in de zorg, de ander bij een netbeheerder. Die laatste vindt het onduidelijk of een werkgever het nu wel of niet te zien krijgt of hij een boete heeft gehad. ‘Dat is voor mij belangrijk.’ De officier van justitie legt uit dat dat niet het geval is en dat de werkgever alleen een VOG kan opvragen en geen inzicht heeft in een strafblad.

Bruiloft Grapperhaus

De discussie over de hoogte van de boete en het strafblad laaide op nadat minister van Justitie Ferd Grapperhaus zelf in de fout was gegaan met de afstandsregel tijdens zijn bruiloft. Op foto’s was te zien dat zijn gasten geen anderhalve meter afstand hielden.

De twee andere zaken werden dinsdag behandeld zonder verdachten, ook hier verlaagde de rechter de boetes naar 95 euro.