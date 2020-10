Coronavirus: 356 nieuwe besmettingen in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 356 mensen positief getest, ook is gemeld dat zes mensen in de regio Haaglanden zijn overleden aan het virus. Dat valt op te maken uit de cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagmiddag bekend heeft gemaakt.

356 besmettingen gemeld. Is dit nu de piek? Of is dit een plateau omdat er gewoon niet meer getest wordt. Wie het weet mag het zeggen. #Corona #denhaag #UPDATE pic.twitter.com/nzl3PDHk1n — Tim de Boer (@tim_de_boer) October 20, 2020

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn in heel Nederland 8182 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Dat is een nieuw dagrecord, schrijft mediapartner Omroep West. De afgelopen zeven dagen zijn 55.587 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is opnieuw een toename. Vorige week meldde het instituut 43.903 positieve tests in de zeven dagen ervoor. De week daarvoor kwamen 27.485 besmettingen aan het licht.

Verder werden 1492 mensen vanwege het coronavirus opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis en 287 mensen op een intensive care. Vorige week waren dit er respectievelijk 1144 en 192. Het RIVM kreeg 185 meldingen van sterfgevallen, tegen 173 in de week ervoor. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn opgenomen of overleden, want zulke informatie komt soms wat later binnen.