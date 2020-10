Eerste COVID sneltestpunt Den Haag vanaf woensdag geopend

In Den Haag is het vanaf woensdag mogelijk om je te laten testen bij het COVID sneltestpunt bij het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade. “Ik ben op het idee gekomen vanuit mijn rol als werkgever”, vertelt initiatiefnemer Marja Hillebrand in Haags Bakkie op Den Haag FM. Als werkgever had ze met enige regelmaat te maken met uitval van personeel wat in quarantaine moest bij klachten. “Het idee is ontstaan dat we daar iets voor moesten verzinnen als ondernemers zijnde.”

De door de WHO gevalideerde sneltest die wordt gedaan is een neusswab van ongeveer tien seconden, die test wordt direct geanalyseerd en dan volgt na 15 minuten de uitslag per mail. In die mail wordt vervolgens uitgelegd wat je dan zou moeten doen. “Wij werken samen met huisartsenlaboratorium SALT, zij hebben ook de opleidingen verzorgd voor de medewerkers, omdat zij veel ervaring hebben met dit soort zaken.”

Een sneltest kost 99 euro, maar is volgens de initiatiefnemer voor ondernemers voordeliger dan te maken hebben met personeel wat voor lange tijd uitvalt wanneer zij klachten hebben of moeten wachten op een test bij de GGD. “Dit is bedoeld voor de beroepsbevolking”, zo zegt Hillebrand. Een afspraak maken voor een sneltest kan online, het testpunt is zeven dagen per week geopend van 8 uur in de ochtend tot aan 8 uur in de avond.