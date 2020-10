Haagse horeca-eigenaar is ‘teleurgesteld en verrast’ dat horeca dicht moet blijven

Haagse horecaeigenaar Michael Meeuwisse is ‘behoorlijk verrast’ over de uitspraak van het kort geding over heropening van de horeca. De rechter besliste dinsdag dat de horeca dicht blijft. ‘Ik ben teleurgesteld en ik denk ook dat alle gasten teleurgesteld zijn.’

Samen met andere ondernemers had Meeuwisse een kort geding aangespannen. De eigenaar van Bodega De Posthoorn in Den Haag en zijn collega’s eisten dat de horeca per direct weer open zou mogen, maar de rechter ging daar niet in mee.

Volgens Meeuwisse is dat een gemiste kans. ‘Ik dacht dat we samen met onze gasten het coronavirus eronder zouden kunnen krijgen. We creëren op gepaste afstand in een geventileerde ruimte een ontmoetingsplek. We zijn daar de afgelopen maanden steeds beter in geworden. Mensen willen elkaar toch blijven ontmoeten en de horeca is geen betere plek om dat te doen’, reageert Meeuwisse op Radio West.

‘Wij staan op klappen’

Nu de horeca opnieuw vier weken dicht moet blijven vanwege corona, verwacht Meeuwisse een grote financiële strop. ‘Wij staan op klappen. Wij kunnen het niet meer financieel handelen.’

Hij gaat nu verder met zijn afhaalservice. ‘Iedereen is bij dezen uitgenodigd om een sateetje bij de Posthoorn af te halen. We kijken hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid over steunpakketten.’