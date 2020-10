Keukenbrand bij restaurant in Haagse binnenstad

Bij restaurant Himalayan in het centrum van Den Haag is vanmiddag brand geweest. De brand zou zijn ontstaan in de keuken, dat meldt Brandweer Haaglanden. “De brandweer heeft het afzuigsysteem voor een deel moeten wegbreken om er zeker van te zijn dat er geen brandresten meer in het systeem aanwezig zijn.”

Bij de brand kwam flink wat rook uit het pand. Een persoon heeft brandwonden opgelopen en heeft rook ingeademd, deze persoon is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het restaurant zelf kent veel brand-, rook- en waterschade, de woningen boven het restaurant hebben lichte rookschade opgelopen door de brand. Wanneer de woningen gelucht zijn kunnen bewoners weer terug hun huis in.