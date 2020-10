Klimaatactivisten protesteren in ministerie tegen subsidie voor fossiele sector

Een kleine groep van zeven klimaatactivisten zit sinds dinsdagochtend in de lobby van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Ze zijn daar omdat ze willen dat subsidies aan de fossiele sector direct worden stopgezet. De actievoerders hebben een spandoek bij waar ‘4,5 miljard in rook op’ op staat te lezen.

“De rebellen blijven in de lobby totdat hun eis dat er gestopt wordt met het investeren van 4,5 miljard euro in subsidies aan de fossiele industrie wordt ingewilligd”, zo laten de actievoerders van Extinction Rebellion weten.