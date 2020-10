Klimaatactivisten protesteren in ministerie tegen subsidie voor fossiele sector

Marcel Verreck: ‘Het begrip Pleinvrees begint nieuwe dimensie te krijgen’

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM, bij Luden op het Plein.

‘Ik wil jullie blijven bemoedigen en zet daarvoor mijn leven op het spel. Want hier op het Plein, nabij de Tweede Kamer, rondlopen met een camera, ook al zit daar geen NOS-sticker op, maakt je in feite al een soort oorlogscorrespondent. Opgewonden types lopen hier te hoop, intimideren passerende Kamerleden en journalisten en hoesten hun vrijheid van meningsuiting in je gezicht. Het begrip Pleinvrees begint een heel nieuwe dimensie te krijgen’, aldus de columnist.

https://youtu.be/t6RGuypMjsU