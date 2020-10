Nog verdere afschaling zorg in Haaglanden dreigt: ‘We komen aan alle kanten klem te zitten’

Muurschildering in de Binckhorst eerbetoon voor steunpilaar Hans Mahler

Politie opnieuw zichtbaar aanwezig in Duindorp: ‘Situatie was beheersbaar’

Meer in

De politie was maandagavond opnieuw zichtbaar aanwezig in de Haagse wijk Duindorp, nadat er vorige week onlusten waren uitgebroken. De situatie was ‘beheersbaar’, laat een woordvoerster weten aan mediapartner Omroep West. Toch werden er negen mensen aangehouden.

Agenten controleerde de toegangsweg naar de wijk. ‘Later op de avond werd er vuurwerk afgestoken en waren er brandjes. De ME heeft de brandweer begeleid bij het blussen. In totaal zijn negen mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde en baldadigheid.’

De overlast vorige week vond vooral plaats in de omgeving van het Tesselseplein. Een groep jongeren stichtte toen op meerdere avonden brand en er werden vernielingen aangericht. Ook werden politievoertuigen bekogeld. Zondag waren er volgens de politie geen noemenswaardige incidenten.