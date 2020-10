PvdA: stadsbestuur moet Buurtsportvereniging De Mussen helpen

De Haagse PvdA springt in de bres voor Buurtsportvereniging (BSV) De Mussen, ze wil dat het stadsbestuur de vereniging helpt om hun werk voort te kunnen zetten. “Niet alleen geeft de vereniging verder voorlichting over een gezonde levensstijl, ook zorgt het ervoor dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten en uit hun sociale isolement komen”, vindt PvdA-fractievertegenwoordiger Samir Ahraui. “Voor met name veel kwetsbare vrouwen uit de wijk is dit cruciaal. Zo’n belangrijke en verbindende organisatie mag niet voor de Schilderswijk verloren gaan.”

“Juist in deze wijk, waar bewoners met veel gezondheidsproblemen kampen, zoals overgewicht en eenzaamheid, moet iedereen kunnen sporten. Buurtsport Vereniging De Mussen helpt dat mogelijk te maken.” Eerder liet de buurtsportvereniging aan het stadsbestuur weten dat de nood hoog is voor de organisatie; de kosten voor een lid zouden hoger zijn dan de inkomsten, als oorzaken wordt daarbij gesteld dat de vereniging geen accommodatie-subsidie krijgt en financiering vanuit Europese fondsen afloopt.

Ahraui vindt dat de organisatie geholpen en gered moet worden door het stadsbestuur: “Bewegen en sporten is zo belangrijk voor bewoners van de Schilderswijk. Daarom was de schrok groot toen ik hoorde dat een van de laatste sportvoorzieningen daar dreigt te moeten sluiten. Want juist in deze wijk, waar bewoners met veel gezondheidsproblemen kampen, zoals overgewicht en eenzaamheid, moet iedereen kunnen sporten. Buurtsport Vereniging De Mussen helpt dat mogelijk te maken.”