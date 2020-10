Voorvechter van streetart krijgt eigen muurschildering: “Had ik niet durven dromen”

Het door twaalf verschillende kunstenaars vervaardigde kunstwerk wat te zien is op de Binckhorst is wat Hans Mahler een treffend afscheidscadeau voor een gemeenteambtenaar die zich jarenlang met streetart heeft beziggehouden. Voor het kleurrijke werk is een zelfportret gebruikt van de Haagse fotograaf, dat is vervolgens in delen door verschillende kunstenaars bewerkt. “Dat is ook mijn filosofie altijd geweest: breng kunstenaars bij elkaar”, zegt Mahler tegen Den Haag FM.

“Het is zó waanzinnig mooi wat ze gemaakt hebben. Dit is gewoon een kunstwerk. Niet omdat ik het ben, maar gewoon wat ze gemaakt hebben. Dat is ook wat ik voor heb gestaan: geef ze de vrijheid. Dan krijg je dit. Het is de opdracht van de kunstenaar om iets moois te maken. Dit overtreft al mijn verwachtingen. Het is gewoon een mooi kunstwerk.”

“Hans heeft binnen de gemeente gevochten voor kunstenaars zoals ik, en de rest van de bende”, wist kunstenaar Gordon Meuleman te vertellen. Mahler heeft zich bij de gemeente jarenlang ingezet voor verschillende streetart-projecten. “Ik was al werkzaam bij het meldpunt ‘meld graffiti’. Om illegale graffiti tegen te gaan waren er al legale muren waar men aan de slag mocht”, zo vertelt Mahler. “Daarna kwam het idee om dit breder in te zetten in de stad. We hebben streetart en legale graffiti gebruikt om illegale graffiti tegen te gaan.” En dat alles onder een motto waar Mahler nog steeds achter staat: “Hoe mooier je omgeving, hoe minder vandalisme.”

De groep kunstenaars maakte het werk als eerbetoon omdat Mahler nu stopt met zijn werk bij de gemeente Den Haag. Dat gebeurde in het geheim. Al was er bij Mahler wel een vermoeden; in de afgelopen maanden moest hij met enige regelmaat weg bij werkoverleggen. “Hans, nu moet je even weg, werd mij dan gezegd. Dan weet je dat ze iets gaan doen voor je als afscheid. Verder dacht ik er niet over na, ik dacht: ‘ik zie het wel’. Maar dit had ik niet durven dromen”, zegt Mahler over het metershoge kunstwerk wat van een zelfportret is gemaakt.

‘Een prachtige periode’

“Toen ik het zag heb ik wel wat traantjes gelaten”, zo vertelt Mahler. “Het heeft uren geduurd voordat ik daar weg was van die plek. Op alle gevoelsniveaus doet dit me wat. We hebben daar, met de kunstenaars, ook een biertje op gedronken. Met degene die er waren hebben we een periode afgesloten, een prachtige periode.” Gordon Meuleman van SOGOshow noemde de reactie van Mahler ‘boven verwachting’.

‘Blijk van waardering’

Mahler zegt bijzonder geraakt te zijn dat dit werk door de artiesten voor hem is gemaakt. “Allereerst dat zij blijk geven van waardering, dat we samen iets hebben gedaan wat voor hun ook belangrijk is geweest en ook mooi. Ze hebben laten zien wat ik heb betekent voor hun. Langzaam dringt het besef door wat we gemaakt hebben de afgelopen jaren”, zo memoreert Mahler. “Het begon met met het werk op het NDT: toen zagen we wat we konden en mochten doen. Dat is de start geweest van dit project wat jaren geduurd.”

‘Eerbetoon geeft blijk van een wederzijds respect’

Hoewel Mahler vanuit zijn functie als ambtenaar niet meer betrokken zal zijn bij de makers van de straatkunst verwacht hij niet dat het afscheid definitief zal zijn. “Dit eerbetoon geeft blijk van een wederzijds respect. Ik kan me niet voorstellen dat het hier eindigt. Ik denk dat ik ze nog regelmatig tegenkom. Er is niks mooiers dan kunstenaars die elkaar tegenkomen, ideeën uitwisselen, al is het voor mij in een andere hoedanigheid. Met dank wel aan de gemeente dat ik dit al die jaren heb mogen doen. Nu ben ik even degene waar alle aandacht heen gaat. Maar het gaat om de kunstenaar. Daar ben ik het meest trots op, op wat zij gecreëerd hebben.”

