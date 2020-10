‘Het merendeel is helemaal klaar met dit gedrag’, ziet verslaggever in onrustig Duindorp

CoronaMelder-app veelal gedownload door ouderen

In Nederland hebben 3,7 miljoen mensen de app CoronaMelder gedownload, dat meldt onderzoeksbureau GfK. CoronaMelder geeft gebruikers een melding wanneer ze in de buurt zijn geweest met een persoon die positief getest is op het coronavirus.

De app is vooral gedownload door ouderen, 30 procent van 50- tot 65-jarigen heeft de app op de telefoon staan. Bij jongeren van 13 tot 24 jaar oud is het percentage wat de app heeft geïnstalleerd met 10 procent het laagst.

CoronaMelder is sinds 10 oktober te gebruiken in heel Nederland, daarvoor was de app enkel op proef beschikbaar in een klein aantal veiligheidsregio’s.