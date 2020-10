Kerken bieden opnieuw coronahulp aan: “Binnen beperkingen kunnen we nog veel betekenen”

Verschillende kerken en christelijke organisaties in Nederland hebben laten weten zich opnieuw in te willen zetten om mensen te helpen tijdens de coronacrisis. “Ik ben blij dat de christenen zich van deze kant laten zien en hun actieve bijdrage leveren aan mensen in nood. En dat ze ook laten merken dat ze dit niet alleen voor hun eigen achterban doen, maar voor de hele samenleving bereid zijn dit te doen”, zegt Ad van der Helm als voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Het mooie van het initiatief is dat het gewoon positieve hulp is aan mensen. Binnen de beperkingen die er zijn proberen we wat te doen voor mensen en dan kunnen we nog heel veel betekenen.”

In een brief, gericht aan premier Rutte en zijn collega’s, vragen de vertegenwoordigers van kerken en christelijke organisaties hoe zij actief een bijdrage kunnen leveren. “Vanuit onze kerken en organisaties willen we iedereen die dat nodig heeft de hand reiken en zo Gods liefde tastbaar maken. Juist in een donkere tijd willen we licht brengen en juist als sommigen onder ons wanhopig beginnen te worden willen we hoop brengen, zodat iedereen in Nederland ook daadwerkelijk ervaart: ik hoef het niet alleen te doen”, zo schrijft men.

“Een maand geleden hoorde ik, bij het begin van de tweede coronagolf, dat er juist weer heel veel extra vragen waren. Heel veel vragen om financiële problemen op te lossen, maar ook eenzaamheidsproblemen op te lossen”, zegt Van der Helm. “Soms kunnen we hulp verlenen, soms kunnen we ook de weg wijzen naar de hulpverlening die de gemeente te bieden heeft. Er gaat wel eens iemand mee en dat helpt dan.”

“Mensen raken in de stress, worden angstig, sociale contacten zijn beperkt, mensen durven niet het huis uit”, vervolgt Van der Helm over de problemen die hij ziet. “Die angst vind ik wel heel erg zorgwekkend. Ik vind ook dat we in het praten over corona, in de woorden, veel angst opwekken. Angst is een slechte raadgever. Het geloof is een belangrijk hulpmiddel tegen angst, want dat is juist vertrouwen. En het besef dat onze krachten groter zijn dan de problemen die we nu zien. Dus probeer nou die angst te overwinnen en vertrouwen te zaaien. Er leeft veel angst waar we elkaar mee opjutten, we moeten ons ook misschien meer beperken in de tijd die we besteden aan corona.”