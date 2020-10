Koningspaar over vakantie naar Griekenland: “We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar”

Pannenkoekenrevolutie begint in Den Haag: broer en zus brengen nieuwe smaken op de markt

Op de website van het koninklijk huis hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima woensdagmiddag gereageerd op de ophef die is ontstaan over hun vakantie naar Giekenland. “Het doet pijn Uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben”, zo laat de koning weten. “We zijn betrokken. Maar niet onfeilbaar.”

Er kwam vrijdag veel kritiek op de vakantie naar Griekenland, dit vanwege de aangescherpte coronamaatregelen die adviseerden om het reizen verder te beperken. “Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.”

Het koningspaar en hun jongste dochter keerden vervolgens zaterdag terug in Nederland. Prinsessen Amalia en Alexia kwamen dinsdagavond weer thuis.