Literatuurmuseum brengt online eerbetoon aan schrijver Harry Mulisch

Op de website van het Literatuurmuseum in Den Haag is het nu mogelijk om een blik te werpen op het leven van schrijver Harry Mulisch, daarvoor heeft ze een virtuele werkkamer gemaakt. Op 30 oktober is het tien jaar geleden dat Mulisch overleed, die aankomende datum was voor het museum mede de reden om op deze manier zijn leven en werk te laten zien.

“Met De oneindige Mulisch brengen we een eerbetoon aan een van de grootste schrijvers die ons land ooit heeft gekend. Niet alleen bedoeld voor de liefhebbers van zijn werk, maar zeker ook om nieuwe generaties met hem te laten kennismaken”, zegt museumdirecteur Aad Meinderts.

Het museum heeft op haar website een virtuele versie van zijn werkkamer gemaakt. “Een ware schatkamer waarin niets aan het toeval is overgelaten. Alle boeken, prenten, beelden en voorwerpen hebben iets te maken met zijn werk en sommige objecten komen er zelfs herkenbaar in voor.”

Aan de hand van vier thema’s (de mens, de schrijver, de Tweede Wereldoorlog en de alchemist) is op de website meer te ontdekken over de schrijver. “Harry Mulisch is een van Nederlands belangrijkste naoorlogse schrijvers. Hij was een opvallende publieke figuur die bewondering oogstte, maar ook antipathie opriep. En hoewel hij volop zichtbaar was – daar zorgde hij wel voor – bleef hij toch ook ongrijpbaar.”