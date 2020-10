Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding Moerweg

Een verdachte, die de politie in Rotterdam al op de korrel had, is dinsdag op de Moerweg in Den Haag aangehouden. Dat meldt mediapartner Omroep West. Bij die aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. Een andere verdachte is nog voortvluchtig.

Tijdens een verkoopafspraak aan het Rotterdamse Samuel Mullerplein werd een man door twee andere mannen bedreigd met een vuurwapen. Het slachtoffer is toen gevlucht en heeft het kenteken van de auto waarin het tweetal zat aan de politie doorgegeven. Agenten zagen via camera’s dat het duo richting Den Haag reed. Op de Haagse Moerweg aangekomen werd de bestuurder gedwongen om te stoppen.

Met getrokken pistolen werden de verdachten door de politie gedwongen om zich over te geven. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost. Een van de verdachten werd gearresteerd, de andere is voortvluchtig.

Politiebus beschadigd

Bij de aanhouding is een politiebus beschadigd. Een gedeelte van de Moerweg is dinsdag eind van middag afgesloten voor verder onderzoek.