Stijn Verwoest (23) in de race om VN-jongerenvertegenwoordiger te worden

De 23-jarige Haagse Stijn Verwoest wil VN-jongerenvertegenwoordiger worden op het gebied van Duurzame Ontwikkeling. “Wat ik graag zou willen is dat jongeren de mogelijkheid krijgen om te laten zien waar ze voor staan. Dat doen we al op sociale media en met verschillende protesten, maar dat kan nog meer”, zegt Verwoest in Haags Bakkie op Den Haag FM. Verwoest is een van de twee kanshebbers voor de functie, de stemperiode loopt tot 23 oktober. Tijdens de Nacht van de VN wordt bekend wie de jongerenvertegenwoordiger wordt.

“Mijn drive komt voort uit mijn studie, daar heb ik mij gefocust op het klimaat waarbij ik vaak bij problemen dacht ‘Maar waarom doen we er niks aan?’.” Wat Verwoest betreft is er een gebrek aan actie van beleidsmakers om klimaatverandering tegen te gaan. “De effecten hiervan raken de meest kwetsbare groepen in de samenleving het hardst, en versterken hiermee ongelijkheden. Uiteindelijk gaat het erom om overheden en bedrijven mee te krijgen. Ik denk dat we van hen moeten vragen om actie te ondernemen.”

Verwoest zegt te willen staan voor ‘Inclusieve jongerenparticipatie’: “Daarmee wil ik zorgen dat we bij alle jongeren langsgaan, ook bij buurthuizen bijvoorbeeld. Zodat we uiteindelijk de stem van alle jongeren kan laten horen. Wat ik graag zou willen is dat jongeren de mogelijkheid krijgen om te laten zien waar ze voor staan. Dat doen we al op social media en met verschillende protesten, maar dat kan nog meer.”

Wanneer Verwoest de verkiezing wint is er opnieuw een Haagse jongerenvertegenwoordiger, vorig jaar werd de Haagse Mert Kumru verkozen als VN-jongerenvertegenwoordiger op het gebied van Mensenrechten en Veiligheid.