Trouwringen van graf gestolen in Den Haag

Meer in

‘Respectloos.’ Zo noemt de politie diefstal van twee gouden trouwringen van een graf op de Sint Barbaraweg in Den Haag. ‘De trouwringen werden 43 jaar liefdevol gedragen. Na het overlijden werden de ringen in een kastje geplaatst bij de grafsteen’, aldus de politie. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

‘Soms krijg je meldingen onder ogen waarbij ons nekhaar overeind gaat staan’, zegt de politie. De dochter van het overleden echtpaar heeft vorige week aangifte gedaan. De ringen zijn verdwenen ergen tussen 2 oktober en 9 oktober.

De trouwringen zijn twee gladde gouden ringen. In beide ringen staat een naam en een datum gegraveerd. In de eerste ring staat Joop 22-12-1954 en in de tweede Fie 22-12-1954.

Beeld: Politiebureau Laak