Verhuizing Tweede Kamer gaat volgend jaar zomer gewoon door

Hoewel wordt onderzocht hoe het tijdelijke Tweede Kamergebouw meer ‘coronaproof’ kan worden gemaakt, gaat de verhuizing komende zomer gewoon door. Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops ziet te veel nadelen als de verhuizing toch weer wordt uitgesteld. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het nieuwe Kamergebouw, aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, is bijna klaar om te worden gebruikt: ‘Je hoeft weinig fantasie te hebben om te bedenken dat dit gewoon kan functioneren als parlement’, zegt Knops tijdens een rondleiding van de pers door het gebouw.

De grote roltrap staat er al, en ook de plenaire zaal en de commissiezalen zijn zo goed als klaar. De plenaire vergaderzaal, waar de belangrijkste debatten worden gehouden, is wel wat kleiner dan het origineel, maar de bureaus en stoelen zijn exact hetzelfde en komen zelfs uit de oude zaal.

Verbouwing Binnenhof

Het Binnenhof is aan een grote verbouwing toe. Wegens stikstofproblemen is de tijdelijke verhuizing naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken al eerder uitgesteld. Verder uitstel kost zo’n 20 tot 30 miljoen euro per jaar, schat Knops.

Bovendien loopt ook de rest van de Binnenhofverbouwing vertraging op als de Tweede Kamer blijft doorvergaderen in het oude pand. ‘En de brandveiligheid van de huidige Tweede Kamer is echt wel een ding’, voegt Knops toe. ‘Er is alles aan gedaan zodat bij een calamiteit alle mensen het pand uit kunnen, maar als daar echt kortsluiting zou komen en brand uitbreekt, dan kunnen we niet garanderen dat we het gebouw kunnen redden.’

Coronaproof

Het onderzoek naar het tijdelijke Kamergebouw in tijden van corona leidt mogelijk wel tot extra investeringen, zegt Knops. Maar grote ingrepen ziet hij niet direct gebeuren. ‘Wat tape op de vloer, natuurlijk, maar of je heel zware bouwkundige voorzieningen moet aanbrengen, hangt echt af van de kosten.’

Een tweetal verdiepingen staat nog leeg. Als die nodig zijn voor de ‘Kamerbewoners’ om ruimte te creëren, is dat ook nog mogelijk, aldus Knops. Verder verwacht hij dat het vooral even wennen zal zijn, de overstap van een ‘horizontaal ingericht gebouw met lange looplijnen dat iedereen op zijn duimpje kent’ naar het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg (ook wel de ‘Apenrots’ genoemd) dat vooral hoog is.

Sleutel in november

De resultaten van het onderzoek verwacht de staatssecretaris in november. Op 13 november zou het bestuur van de Tweede Kamer de sleutel van het nieuwe gebouw krijgen. Mogelijk wordt dat iets opgeschoven, om nog wat extra coronamaatregelen toe te passen. Maar komende zomer gaat de Kamer gewoon verhuizen, zegt Knops.