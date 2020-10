Vier personen aangehouden na aantreffen drugs in garage Laakkwartier

Bij een garage in Laakkwartier is door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt door de gemeente. Drie mannen en één vrouw zijn aangehouden, twee auto’s werden in beslag genomen. De drugs kwamen aan het licht bij een integrale controle van het HEIT.

Bij een garage in het Westland zijn op dezelfde dag door het HEIT verschillende milieuovertredingen geconstateerd, zo waren gevaarlijke stoffen niet goed opgeslagen en bleek er geen vloeistof werende vloer in de garage te liggen. De ondernemer moet dit nu op orde maken. Daarnaast zijn er zorgen over onderbetaling van het personeel, dat wordt nog verder onderzocht.