446 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Er zijn de afgelopen 24 uur 446 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Dat is een stijging ten opzichte van woensdag: toen stond de teller op 292 besmette personen.

Landelijk is er sprake van een flinke stijging, er zijn 9283 positieve tests geregistreerd. Dat is opnieuw een dagrecord. Voor het eerst komt het cijfer boven de 9000 in 24 uur tijd uit. Woensdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8757 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 8764, maar dat aantal is bijgesteld.