Geschoten bij overval op telefoonwinkel Boekhorststraat

Een telefoonwinkel aan de Boekhorststraat is woensdagavond rond 21.10 uur door twee mannen overvallen, meldt de politie. Tijdens een worsteling met de eigenaar is een schot gelost, maar daarbij is niemand gewond geraakt. De verdachten zijn nog niet gepakt.

De overvallers bedreigden de eigenaar met een wapen en er ontstond een worsteling, waarbij de man gewond raakte aan zijn gezicht. Ook viel er tijdens de worsteling een schot, maar daardoor raakte niemand gewond, meldt de politie.

Het duo is met geld gevlucht in de richting van de Hamerstraat. De politie heeft onderzoek gedaan in de winkel en gesproken met mensen die mogelijk iets hebben gezien. De ene man had een fors postuur en had een zwarte sjaal om zijn hoofd. De andere man was klein en ook hij had een zwarte sjaal om zijn hoofd gebonden.