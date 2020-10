Paula Udondek wordt vaste vervanger Nicolette Krul op Den Haag FM

Paula Udondek wordt de vaste vervanger voor Nicolette Krul als presentatrice van het radioprogramma Haags Bakkie. Dat is donderdag bekend geworden.

De Haagse presentatrice is vooral bekend van het televisieprogramma Get The Picture en van haar deelname aan Wie is de Mol? in 2009. ‘Met Paula hebben we iemand in huis die enorme ervaring heeft op het gebied van presenteren en ook nog de stad Den Haag door en door kent. Daarom ben ik erg blij dat Paula onze omroep komt versterken’, aldus hoofdredacteur Ivar Lingen.

Fans van Udondek kunnen helaas niet de agenda zetten wanneer zij moeten afstemmen op Den Haag FM. Udondek wordt namelijk vaste invaller van presentatrice Nicolette Krul en zal alleen het programma presenteren als Krul niet kan. Wie niet kan wachten om Paula Udondek te horen (en zien), kan wel naar RTL 4 kijken. Hier heeft zij namelijk een tijdelijke bijrol in de soap Goede Tijden, Slechte Tijden.