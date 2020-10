Studeren in de bieb? Vanaf maandag reservering verplicht

Vrouw overleden, echtgenoot zit vast

Een 38-jarige vrouw die zondag gewond werd aangetroffen in haar huis aan de Vrederustlaan, is dinsdagavond in het ziekenhuis overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Haar man werd zondag al aangehouden en zit nog steeds vast.

De 49-jarige man werd zondagmorgen aangehouden op verdenking van poging moord of doodslag op zijn echtgenote. De rechter-commissaris heeft dinsdagavond besloten het voorarrest van de verdachte met twee weken te verlengen.