D66: ‘Smeer verkiezingen 2021 uit over meerdere dagen’

D66 Den Haag wil dat de stembussen voor de landelijke verkiezingen in maart langer open zijn. Dit in verband met de coronacrisis. ‘Zo kan iedereen op een verantwoorde wijze stemmen en houden we onze democratie gezond’, aldus de partij.

Veel stemlokalen zijn niet groot genoeg om anderhalve meter afstand te houden en verzorgingstehuizen en scholen zullen dit keer minder geschikt zijn om stemhokjes te plaatsen, stelt de partij. Ook is D66 bang dat veel Hagenaren uit angst voor het virus thuisblijven en hun stem verloren gaat.

‘Onze democratie is erbij gebaat dat zoveel mogelijk mensen stemmen’, vertelt fractievoorzitter Hanneke van der Werf. ‘In deze gekke tijd moeten we ons extra goed voorbereiden om de verkiezingen mogelijk te kunnen maken.’

Early voting

In Nieuw-Zeeland en in de Verenigde Staten wordt gebruik gemaakt van het fenomeen early voting. Dat maakt het stemmen voor de daadwerkelijke verkiezingsdag mogelijk. ‘Het is goed denkbaar dat hele huishoudens door een quarantaine het huis niet kunnen verlaten, en niet kunnen stemmen’, uit Van der Werf haar zorgen.

Het antwoord is logisch, volgens de fractievoorzitter: zorgen dat mensen meerdere dagen kunnen stemmen. ‘Door de verkiezingen uit te smeren zorgen we ervoor dat stemmen voor iedereen laagdrempelig blijft’, besluit Van der Werf. De landelijke verkiezingen staan gepland op 17 maart 2021.