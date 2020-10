Grote zorgen over voortbestaan HIJS Hokij, en ‘gemeente helpt niet mee’

HIJS Hokij vreest voor het voortbestaan van zowel het eredivisieteam als van de vereniging. Daarom luidt de ijshockeyclub de noodklok: er is geld nodig om de schade die geleden is door de coronacrisis te herstellen. Dinsdag bespreekt voorzitter Harry Vlaardingerbroek de problemen met de gemeente.

De financiële schade is groot. Het eredivisieteam kan vanaf maart niet meer spelen. Ze mochten net naar de halve finales, maar vlak voor de eerste wedstrijd trok corona de stekker er uit. Die wedstrijden brengen normaliter veel geld in het laatje, omdat er veel supporters op af komen. ‘We praten over 50.000 euro’, aldus Vlaardingerbroek.

IJshockey is volgens Vlaardingerbroek de tweede sport in Den Haag. In de anderhalvemetersamenleving moest de club terug van 1500 toeschouwers naar 500 toeschouwers: wat zorgt voor een verlies van 120.000 euro. In totaal is het verlies dus 170.000 euro. ‘En de gemeente helpt vooralsnog niet mee’, aldus Vlaardingerbroek.

Topsportbeleid

Dinsdag bespreekt de voorzitter de financiële problemen met de gemeente. Hij vindt dat de gemeente moet bijspringen en vragen ongeveer 40.000 euro steun ‘om ons te helpen en door te kunnen starten’.

Hij vindt het topsportbeleid van de gemeente dubbel. ‘Als we succes hebben, dan staan we in het theater en worden we gehuldigd. Nu gaat het iets minder en dan kijken we ook naar de gemeente: help ons!’, luidt de oproep van Vlaardingerbroek. ‘We doen nu een klemmend beroep. We zijn niet over een paar maanden weg: maar wel over één of twee.’

De vergadering tussen de gemeente en Vlaardingerbroek zal plaatsvinden via een ZOOM-gesprek, maar naast fysieke afstand is er volgens de voorzitter ook mentale afstand. ‘Laten we hopen dat die overbrugt kan worden.’