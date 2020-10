Spel van Hagenaar gaat viraal: ‘Het is al 615.000 keer gespeeld’

Man komt tot aan zijn middel onder tram terecht

Een man is vrijdagmiddag rond 15.15 uur onder de tram aan de Rijswijkseweg terechtgekomen. Hij lag bij tramhalte Broeksloot tot zijn middel onder het voertuig en alleen zijn benen staken onder de tram uit.

Hulpverleners hebben hem onder de tram vandaan gehaald. Hoe ernstig hij gewond is, is nog niet bekend. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tot de hulpverleners ter plaatse waren, hebben omstanders geprobeerd om de man te helpen.

Tram 15 reed door het ongeluk tijdelijk om, meldt vervoerder HTM.