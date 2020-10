Nieuwe prijzen, een popquiz en optredens: dit wordt de ‘sicke’ Popnacht

De Haagse Popweek wordt zondag, traditiegetrouw, afgesloten in Het Paard. Vanwege de coronacrisis mag de poptempel aan de Prinsegracht niet vol mensen staan, maar fans van de Popnacht worden niet teleurgesteld: de uitreiking van de Haagse popprijzen zijn live te zien via een ‘sicke’ livestream.

‘We hadden eerst het plan op Het Paard op zijn kop te zetten’, vertelt Janneke Nijhuis, van Popradar. Maar het bekende coronaverhaal raakte ook de Popweek: het wordt soberder dan andere jaren. ‘We wilde de tent afbreken, misschien gebeurt dat alsnog, maar je mag er niet bij zijn. Dat is jammer, maar iedereen zit in hetzelfde schuitje.’

Het was een tijd de vraag op de Popweek überhaupt door kon gaan. Met iedere nieuwe coronabeperking, kwamen ook de vraagtekens bij de organisatie. ‘Het was voor ons heel belangrijk dat het door kon gaan’, vertelt Nijhuis. ‘Dus lang leve het internet. We zijn er heel goed in geslaagd om de Popweek naar het internet te copy-pasten.’

Popprijzen

Daarom wordt de avond zondag gestreamd en Nijhuis beschrijft de kwaliteit nu al als ‘sick’. ‘Camera’s die bewegen door de ruimte, eigenlijk wordt het een soort televisieprogramma met heel veel muziek. Zoals het muziekonderdeel van De Wereld Draait Door, maar dan heel de tijd.’

De avond bestaat uit een popquiz, ‘met sicke prijzen’, volgens Nijhuis, verrassende optredens en natuurlijk de uitreiking van de Haagse Popprijzen. ‘Er is belachelijk veel gestemd. Echt meer dan anders. Dan zie je wel dat mensen echt niets te doen hebben!’

Er worden prijzen uitgereikt in de categorie beste videoclip, beste Haagse initiatief, een aanmoedigingsprijs voor jonge talenten en natuurlijk dé Haagse Popprijs. Nieuw is de categorie beste Haagse release: waar de beste EP of plaat een prijs krijgt.

De livestream is gratis en vanaf zondag 19.30 uur te zien via der Facebookpagina van Het Paard of Popradar.