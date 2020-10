Simone Fillipini over 75 jaar Verenigde Naties: ‘Wij zijn er voor alle burgers van de wereld’

Het is zaterdag vijfenzeventig jaar geleden dat de Verenigde Naties (VN) werden opgericht. Daar staat de stad bij stil, omdat Den Haag de tweede belangrijke stad is voor de VN, met het Vredespaleis als boegbeeld. Simone Fillipini, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor de Verenigde Naties, keek op Den Haag FM vooruit op dit jubileum.

Al het hele jaar wordt er stilgestaan bij het feit dat de Verenigde Naties werden opgericht. Zaterdag is dé verjaardag, wat wordt herdacht in het Vredespaleis, waar het Internationaal Gerechtshof is gehuisvest. ‘Eén van de hoogste organen van de Verenigde Naties zit hier, in Den Haag. Dat wordt echt herdacht’, aldus Fillipini. ‘Nederland is altijd een heel actief lid geweest, en nog steeds.’

De inleiding van de Verenigde Naties begint met de woorden: ‘We the peoples’. Dat zijn voor Fillipini nog steeds drie heel belangrijke woorden. ‘Daar mogen mensen zich echt vaker mee bezig houden’, aldus Fillipini, die benadrukt dat de Verenigde Naties er voor iedereen zijn. ‘We hebben een heel brede agenda. We praten het over duurzaamheid, honger, armoede en vrouwenrechten. Wij zijn er voor alle burgers in de wereld.’

Samenwerking blijft cruciaal

Hoe staat Nederland, en Den Haag, stil bij dit jubileum? In het hele land worden gebouwen blauw verlicht, en iedere gemeente werd aangespoord om samen met de burgers iets te doen omtrent de verjaardag. ‘Je kunt wel dingen beslissen in New York (waar het hoofdkantoor zit, red.), maar het moet op lokaal niveau gebeuren. Bedrijven zijn verantwoordelijk, regeringen zijn verantwoordelijk: maar wij moeten zelf ook opstaan’, aldus Fillipini.

‘Ik denk dat veel Nederlanders, in deze tijd vol rumoer, het gevoel hebben verloren te zijn in een grote wereld’, gaat de voorzitter verder. ‘Het is belangrijk dat we realiseren dat we niet alleen zijn, maar we moeten samen de grote problemen aanpakken. Als klein landje hebben wij altijd belang gehad bij goede internationale verhoudingen: bij rust in de tent. Ik denk dat het daarom belangrijk is dat we Nederlanders daar nog eens bewust van maken, van die samenwerking, want er is geen alternatief.’