Tien prostituees in quarantaine, twee panden Doubletstraat dicht

In de Doubletstraat hebben exploitanten van raamprostitutie twee panden gesloten na verdenking van coronabesmetting. De ‘ramen’ in de twee panden, werkplekken voor minstens tien prostituees, blijven tot volgende week dicht. Een beheerder van het prostitutiepand is besmet en is aan de beterende hand, een ex-beheerder is overleden.

De verdenking is veroorzaakt nadat twee ‘beheerders’ van de panden vorige week op bezoek gingen bij een ex-collega, die besmet bleek. Mediapartner Omroep West ontving anonieme tips die worden bevestigd door SHOP Den Haag, het expertisecentrum dat hulp biedt aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. ‘De oudere vrouw was al een tijdje uit roulatie’, zegt Maria Scali, directeur van SHOP.

‘De vrouw was met andere klachten opgenomen in een verzorgingshuis’, zegt Scali. ‘Twee ex-collega’s die nog wel werken als beheerder van twee panden in de Doubletstraat gingen bij haar op bezoek. Toen een van hen ook corona bleek te hebben, hebben de exploitanten in overleg met het RIVM besloten de panden te sluiten en de prostituees in quarantaine te laten gaan.’

Volgens Scali hebben klanten van de prostituees geen extra risico gelopen. ‘Niet meer dan bij de Albert Heijn’, zegt ze. ‘Als ik zie hoe mensen daar soms over je heen buigen om iets te pakken denk ik weleens: wanneer zijn wij getrouwd?’

‘Exploitanten zijn als de dood voor corona’

‘De enige besmettingen ging om sekswerkers die terugkwamen van vakantie’, zegt Scali. ‘Die zijn meteen in quarantaine gegaan. Iedereen is juist als de dood, ook de exploitanten zijn zich bewust van de risico’s. Sinds aids werkt iedereen super hygiënisch.’

Een woordvoerder die de telefoon opneemt bij de organisatie van raamexploitanten SOR zegt niets te weten van besmettingen. Maar onder sekswerkers zelf heerst scepsis. ‘Elke dag wordt de koorts gemeten, elke dag moeten wij een vragenlijst invullen, maar er is geen geld voor coronatesten.’

Sekswerkers mogen onder voorwaarden doorwerken

Volgens de maatregelen die het kabinet per 1 juli afkondigde mogen sekswerkers onder voorwaarden doorwerken. ‘Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd. Ook wordt er gewerkt op afspraak. Hierbij bespreken de ondernemer of medewerker en de klant in een checkgesprek of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten.

In contactberoepen is het verplicht om aan alle klanten te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ‘ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel’.

‘Waarom horeca wel dicht en prostitutie niet?’

Een anonieme bron uit de Doubletstraat vindt het onbegrijpelijk dat de prostituees ondanks hun lichamelijke contacten mogen doorwerken, terwijl de horeca moet sluiten. ‘Anderhalve meter afstand houden zit er echt niet in, ook al werk je met mondkapjes en handschoenen. En niemand controleert wat er achter de deur gebeurt.’

De anonieme bron zou het liefst zien dat de overheid zou besluiten de raamprostitutie te verbieden. Maar Maria Scali van de belangenvereniging SHOP waarschuwt voor de gevolgen voor de volksgezondheid wanneer de ramen dichtgaan.

‘Als ramen dicht gaan weet je niet wat er gebeurt’

Scali denkt dat sluiting van de prostitutiepanden niets oplost. Sterker nog, het zou tot grote problemen kunnen leiden als de prostituees thuis verder zouden werken. Daarmee valt elke controle weg, met alle risico’s van dien.

‘Sekswerkers zijn net mensen’, zegt Scali. ‘Bij een lockdown zullen sommigen zich verantwoordelijk gedragen en stoppen met werken, maar anderen kunnen het geld niet missen en gaan thuiswerken. Met gevaar voor eigen leven, want dan zijn ze vogelvrij. Ik ben als de dood dat ze ondergronds gaan, zoals gebeurde tussen maart en juli. Gereguleerd doorwerken is beter.’

Gemeente en GGD kennen geen besmettingen

De gemeente Den Haag laat via een woordvoerder weten dat de gemeente en de GGD Haaglanden niet op de hoogte zijn van coronabesmettingen onder sekswerkers in de Doubletstraat.

‘Wanneer de GGD een locatie aanmerkt als besmettingshaard met het advies het pand te sluiten dan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio dit opvolgen en het pand sluiten. Het advies van de GGD is hierin leidend’, aldus de gemeentewoordvoerder. ‘Ik heb GGD Haaglanden gebeld. Zij zijn niet met deze casus bekend en gaan dit verder uitzoeken.’

Erotisch centrum

Haagse raamprostituees werken nu nog achter de ramen van prostitutiepanden in de Doubletstraat en de Geleenstraat. De gemeente wil hen op termijn verhuizen naar een modern erotisch centrum. Nu huren zij een dure werkplek van een exploitant. Een beheerder houdt toezicht en voorziet de prostituees van schoon beddengoed en condooms en dergelijke. De gemeente Den Haag is op zoek naar een andere plek, waar sekswerkers kunnen werken onder betere omstandigheden en bovendien minder geld hoeven af te dragen aan de raamexploitanten.