VVD en CDA willen andere verdeling van Enecogeld: ‘Isoleren, isoleren, isoleren’

Chris van den Helm, VVD, trekt aan de bel over de verdeling van het geld dat te verdelen is na het verkopen van de Eneco-aandelen. Volgens hem slaat wethouder Liesbeth van Tongeren met haar huidige plan de plank mis. ‘Met grote stappen snel thuis is niet altijd handig’, aldus Van der Helm.

De stad heeft begin dit jaar de aandelen in Eneco verkocht, met een opbrengst van 675 miljoen euro.Dat geld wordt verdeeld onder alle portefeuilles. Zo krijgt de portefeuilles duurzaamheid 180 miljoen euro te besteden. ‘De Haagse VVD vindt dat prima’, benadrukt Van der Helm, die zich vooral zorgen maakt over hoe die miljoenen worden verdeeld.

‘Van die 180 miljoen, daarvan geeft de wethouder 50 miljoen uit aan het gasloos maken van woningen. Het doel is om minder CO2 in de lucht te krijgen, maar dat kan op meerdere manieren. Als je inzet op het isoleren van woningen, dan levert het de inwoners ook wat op’, vertelt Van der Helm, namelijk: meer woongenot en een lagere energierekening.

Warmtenet

Veel inwoners van de stad hebben vragen over duurzaamheid, merkt het VVD-raadslid. ‘De nummer-1-vraag is altijd: “wat gaat het mij kosten?”. Goede isolatie levert veel besparing op, en van gas afhaken is heel moeilijk. Andere gemeenten lukt dat niet zo goed.’ Eind november worden de plannen van de Haagse VVD, die op dit gebied samenwerkt met het CDA, besproken in de gemeenteraad. ‘Isoleren, isoleren, isoleren’, vat Van der Helm zijn plan nog eens samen. ‘Met grote stappen snel thuis hoeft niet altijd handig te zijn.’

Ook een eventuele aansluiting op een warmtenet heeft volgens Van der Helm geen zin. ‘Je hebt dan maar één aanbieder. In sommige wijken zien we dat mensen veel te veel betalen, omdat ze niet kunnen kiezen. Mensen zetten daar in de winter hun verwarming uit, anders kunnen ze het niet betalen.’