Wethouder Liesbeth van Tongeren in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) te gast.

De gemeente Den Haag investeert 180 miljoen euro in duurzaamheid. Het geld komt uit de verkoop van energiebedrijf Eneco. Het Enecogeld is er voor Hagenaars die aan de slag willen met energietransitie en duurzaamheid. Zo is ruim 60 miljoen bedoeld voor het verduurzamen van woningen en bedrijfsgebouwen in de stad. Particulieren, corporaties, particuliere verhuurders, VVE’s en bedrijven kunnen subsidie en advies op maat krijgen om hun huis te isoleren of om bijvoorbeeld te gaan koken op inductie. De plannen leidden deze week tot kritiek vanuit VVD en CDA. Hoe luistert Van Tongeren naar de kritiek van de coalitiepartners? En in hoeverre worden inwoners betrokken bij de duurzaamheidsplannen?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast