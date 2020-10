2020 moest het jaar worden van Goldband, toen kwam corona

Het Haagse trio Goldband stond begin 2020 op het punt door te breken naar het grotere publiek. Met culthits als Witte Was en Mijn Stad en twee kersverse Haagse Popprijzen op zak, een explosief optreden op Sonic Noorderslag en de release van het debuutalbum Van de Roulette naar de Doublet stond niks meer het grote succes in de weg. Maar zoals niemand, hadden ook Boaz, Karel en Milo niet gerekend op een wereldwijde pandemie die het leven lam zou leggen. Een reportage van mediapartner Omroep West.

Het hele jaar zou voor Goldband in het teken staan van de promotie van het nieuwe album. In het voorjaar stond een uitverkochte clubtour op het programma. De zomer was volgeboekt met festivaloptredens. Maar daar ging allemaal een streep door. Zoals ook de ‘Dit Is Voor Jou’ sit-down tour in het najaar op het allerlaatste moment werd afgelast.

Boaz, Karel en Milo zijn er niet de types naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Tegenslag of niet, ze zijn altijd in voor een grap of een grol. Maar dat ze balen, daar is geen ontkomen aan. Boaz: “De dag voor de tweede lockdown hadden we alles doorgenomen. Een hele presentatie: zo gaat de show er uit zien. Iedereen laaiend enthousiast.” Milo: “Toen hoorden we het nieuws, hadden ze weer wat gelekt. Meeting voor niks geweest.”

Nieuw album

Voor het nieuwe album laat Goldband zich inspireren door onder meer de Nederpop van Doe Maar, Goede Doel en De Dijk uit de jaren tachtig. Karel: “We vinden het gewoon hele toffe muziek. Dat willen we terughalen, maar dan met een nieuw tintje. Maar we zitten niet vast aan één genre. Als het maar goed klinkt.” Milo: “We willen niet alleen maar hip-hop maken en zingen over de straat, bitches en drugs handelen. We maken ook geen volkszang als Jantje Smit. We willen interessante popmuziek maken. Zonder ons te conformeren. Dat is onze zoektocht.”