Wethouder Liesbeth van Tongeren in Spuigasten

Dronken bestuurder ramt meerdere geparkeerde auto’s en fietsen en vliegt over de kop

Meer in

De rust in de Harstenhoekweg werd vrijdagavond ruw verstoord toen een bestuurder met een borrel te veel achter de kiezen met haar auto over de kop vloog. Meerdere auto’s, fietsen en een scooter raakte daarbij zwaar beschadigd. De bestuurder is door de politie meegenomen om een ademtest af te nemen, meldt mediapartner Omroep West.

Rond 23.15 uur reed de bestuurder door de Harstenhoekweg in de richting van de Zwollestraat. Voordat ze haar bestemming kon bereiken, verloor de vrouw de macht over het stuur. Vervolgens botste de bestuurder tegen een geparkeerde auto, die op zijn beurt meerdere andere auto’s raakte. De bestuurder raakte vervolgens meerdere fietsen en een scooter, voordat haar auto over de kop sloeg.

Omstanders belden de hulpdiensten. Kort daarop werd de Harstenhoekweg gevuld met politie, ambulancedienst, brandweer en de traumahelikopter met het MMT. De traumaheli en brandweer konden na een korte inspectie weer vertrekken. De bestuurder is door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar had wonderbaarlijk genoeg geen verwondingen aan haar dollemansrit overgehouden.