Hart voor Den Haag: “Containers helpen snackkiosk Loosduinen naar de knoppen”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos trekt aan de bel bij het stadsbestuur vanwege de plaatsing van zes ondergrondse containers pal naast een snackkiosk in Loosduinen. Snackkioskhouder Peter Basili zag dat er op nog geen meter afstand van zijn zaak nieuwe ondergrondse containers geplaatst werden. Hart voor Den Haag wil snel een oplossing.

“Dit kan toch niet”, zei Basili tegen Den Haag FM, al wijzend naar de nieuwe ondergrondse containers die vlak naast zijn snackkiosk zijn geplaatst. “Dit gaat hartstikke erg stinken aankomende zomer. En het ergste vind ik nog dat ik niet op de hoogte ben gebracht. Ik wist van niets! Drie weken geleden kwamen hier wat werklui die een bord plaatsten met daarop de tekst ‘rioleringswerkzaamheden’, maar toen ik met ze in gesprek raakte, zeiden ze dat ze orac’s gingen plaatsen.”

Hart voor Den Haag springt nu in de bres voor Basili. “Dit is weer een voorbeeld van de arrogantie van de gemeente, die weigert naar bezwaren van inwoners en ondernemers te luisteren en haar eigen zin doordrijft. Hoogste tijd dat deze bestuurscultuur wordt doorbroken en de gemeente eindelijk eens beseft dat ze dienstbaar hoort te zijn”, zegt gemeenteraadslid René Oudshoorn. “De gemeente heeft niks overlegd en zegt dan vervolgens dat Peter op de website had moeten kijken? Denken ze op het IJspaleis dat die man niks anders te doen heeft? Van dit soort ‘ondernemertje pesten’ heeft de stad echt de buik vol”, zegt collega-raadslid Ralf Sluijs.

De grootste partij in de Haagse raad wil dat er op korte termijn een oplossing komt en dat de containers snel een andere plek krijgen. “Uiteindelijk wil niemand ze voor de deur hebben maar een patatje eten naast zes stinkende containers is natuurlijk gewoon vies en jaagt klanten richting de concurrentie. Terecht dus dat Peter zich zorgen maakt en daarom moet wethouder Liesbeth van Tongeren van GroenLinks heel snel aan de bak om een andere locatie te vinden”, vinden Sluijs en Oudshoorn. Hart voor Den Haag stelt hierover raadsvragen aan het stadsbestuur.