AAPNOOTMIES en meer in De Nieuwe Van Nierop online

Het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop van Den Haag FM is deze periode enkel online te horen, met deze week onder meer muziek van Bruce Springsteen en AAPNOOTMIES (foto).

De meeste avond- en weekendprogramma’s van Den Haag FM liggen op dit moment stil vanwege corona-maatregelen. De muziek blijft niet stil en daarom stelt programmamaker Ricco van Nierop nu een online show samen met de beste nieuwe releases van deze week, die je via onderstaande link kunt beluisteren.

Aan het einde van de Haagse Popweek brengt AAPNOOTMIES, de band van Dinaira Scheffers, een verse track uit, Bruce Springsteen komt met een heel nieuw album ‘Letter to you’. Verder hoor je verse songs van Gorillaz, Ariana Grande, Nothing but Thieves, HER, Songhoy Blues, Hebe en Chris Stapleton. Daarnaast een drietal muzikale broers van beroemdere zussen, zoals Finneas (Billie Eilish), Hoger (Naaz), Trace Cyrus (Miley). Tevens aandacht voor de postume coverplaat van soulqueen Sharon Jones, die klassiekers in een nieuw jasje steekt.