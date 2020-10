Dode gevonden in woning Wognumstraat, man (26) aangehouden

De politie meldt dat er een overleden persoon is aangetroffen in een woning aan de Wognumstraat. De politie is al sinds zondagochtend bezig met een groot onderzoek in de straat in de Haagse wijk Leyenburg.

Een deel van de straat is sinds 08.30 uur afgezet met zwarte hekken. In de woning zijn rechercheurs in witte pakken onderzoek aan het doen. Ook is een team van het Nederlands Forensisch Instituut aanwezig.

De politie verwacht dat de komende uren nog bezig te zijn met het onderzoek. Tot die tijd blijft een deel van de straat afgesloten.

UPDATE

De politie heeft in verband met dit onderzoek een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. De politie onderzoekt ook nog de vermissing van een 35-jarige vrouw. Zij is bewoonster van de woning waar een dode is gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of dit gaat om de vermiste vrouw.

Foto: Sander Knura / Omroep West.