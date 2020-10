Gebouwen kleuren blauw voor 75 jaar Verenigde Naties

Diverse gebouwen zijn zaterdagavond blauw verlicht geweest om te vieren dat de Verenigde Naties (VN) 75 jaar bestaan. De organisatie werd op 24 oktober 1945 door 51 landen -waaronder Nederland- in de Amerikaanse stad San Francisco. De VN zetten zich al die tijd in voor vrede en veiligheid, mensenrechten, internationaal recht, humanitaire hulp en duurzame ontwikkeling.

Onder andere het Vredespaleis, het Provinciehuis, de Koninklijke Schouwburg en de fontein in de Hofvijver waren blauw gekleurd. Het is de officiële kleur van de Verenigde Naties.

De organisatie bestaat uit 193 lidstaten. Deze leden representeren bijna alle soevereine staten ter wereld. De VN lanceerden in januari ter ere van het jubileum het initiatief VN75, ’s werelds grootste gesprek over de huidige internationale uitdagingen. Al ruim een miljoen mensen over de hele wereld vulden hierover een enquête in.

Zaterdag hebben zes jongeren uit Nederland namens alle jongeren wereldwijd in het Vredespaleis een manifest overhandigd aan de Verenigde Naties. Abdulqawi A. Yusuf, de president van het Internationaal Gerechtshof, nam het ‘Hague Manifesto’ in ontvangst tijdens de dialoog ‘Shaping Our Future Together’ dat naar aanleiding van 75 jaar VN plaatsvond.

Foto’s: Richard Mulder.