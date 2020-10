Jongeren Duindorp krijgen brief van gemeente

Jongeren van tussen de 12 en 18 jaar die in de wijk Duindorp wonen, hebben een brief van de gemeente gekregen. Daarin wordt ze gevraagd te helpen om ‘Duindorp weer een prettige en vooral veilige wijk te laten zijn.’ Afgelopen week werden er vernielingen gepleegd, brandjes gesticht en is zwaar vuurwerk afgestoken in de wijk. ‘Daarom vragen we aan jou: help ons om dit te doorbreken’, schrijft Mendy van Veen, de stadsdeeldirecteur van Scheveningen. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Vanaf eind vorige week is het een aantal avonden onrustig geweest in de wijk. Vrijdag 16 oktober werd er via social media opgeroepen tot ‘chaos’ in de wijk. De dagen daarna was er veel politie en ME in Duindorp. Bij de ingangen van de wijk werden mensen gecontroleerd. Vervoerder HTM en politieagenten deden aangifte vanwege vernielingen en het feit dat agenten zijn bekogeld met vuurwerk en stenen. Maandag zijn er negen mensen aangehouden, vanwege het verstoren van de openbare orde en baldadigheid, meldde de politie.