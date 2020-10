Marcel Verreck: “Vijftig namen relschoppers Duindorp allang bekend, op Scheveningen hebben ze niet eens meer namen”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de excuses van het koningspaar voor de vakantie naar Griekenland, over de sluiting van de Doubletstraat en over het feit dat de gemeente inmiddels vijftig namen heeft van mensen die vorige week betrokken waren bij de rellen in Duindorp.

“Burgemeester Van Zanen vertelde trots dat de vijftig namen van de relschoppers in Duindorp inmiddels bekend zijn. Beste Jan, die zijn al jaren bekend, in Scheveningen heb je niet eens vijftig verschillende namen”, aldus de columnist.