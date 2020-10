Michiel Kramer bezorgt ADO punt tegen slordig AZ

ADO heeft met wat geluk een punt overgehouden aan het duel met AZ. Het door corona geplaagde team uit Alkmaar (15 gevallen) was de eerste tachtig minuten heer en meester in het Cars Jeans Stadion, maar vergat te scoren. Daarna sloeg de vermoeidheid toe bij de Noord-Hollanders en schoot Kramer bij een 1-2 stand de gelijkmaker binnen. Het andere Haagse doelpunt werd gemaakt door Milan van Ewijk.

De eerste helft van ADO was dramatisch. Tegenstander AZ won drie dagen eerder van de Italiaanse topclub Napoli, maar het leek alsof ADO een midweekse wedstrijd had gespeeld. Sporadisch kwam de ploeg van Rankovic op de helft van AZ. De Alkmaarders zetten daar een vrachtlading aan doelpogingen tegenover.

Een van die ballen verdween achter doelman Luuk Koopmans. Bij een corner werd Albert Gudmundsson vrijgelaten en hij ramde de bal in het ADO-doel. Daarna deed AZ nog wel wat doelpogingen, maar de Haagse club hield de schade beperkt tot aan de rust.

Fout Bijen

Na rust herstelde ADO zich deels. Peet Bijen kopte een corner op de kin van AZ-keeper Marco Bizot. Omdat de Alkmaarders het Haagse doel niet konden vinden, bleef de thuisploeg in leven. Dat resulteerde in de 1-1. Milan van Ewijk schoot een corner kiezelhard in het doel van de Noord-Hollandse tegenstander.

Het gelijkspel bleef een minuut lang op het bord staan. Toen pakte AZ alweer de voorsprong. Bijen ging grandioos in de fout en leverde de bal in bij de tegenstander. Die bracht Karlsson in stelling en de Zweed schoot de 1-2 binnen.

Kramer

In de laatste vijf minuten sloeg de vermoeidheid bij AZ toe. Daar profiteerde Michiel Kramer van. ADO dicteerde het spel in de laatste tien minuten en kreeg enkele kansen. Van Ewijk gaf een bal prima voor en de lange spits ramde de bal achter Bizot.

In de slotminuut miste Kramer nog een grote kans na slecht verdedigen van AZ. Uiteindelijk mochten zowel AZ als ADO blij zijn met een punt. Iets waar het na 45 minuten niet naar uit zag.