Politie doet groot onderzoek in Wognumstraat

De politie doet sinds zondagochtend groot onderzoek in de Wognumstraat in Leyenburg. Een politiewoordvoerder kan nog niet zeggen wat er aan de hand is.

Een deel van de straat is afgezet met zwarte hekken. In het portiek zijn rechercheurs in witte pakken onderzoek aan het doen. Ook is een team van het Nederlands Forensisch Instituut aanwezig.

De politie is de komende uren nog aanwezig in verband met het onderzoek. Volgens buurtbewoners deed de politie zaterdag ook al onderzoek bij het portiek, meldt mediapartner Omroep West.