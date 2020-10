Wethouder Van Tongeren: “Zou het liefst willen dat ijscoman Moes met elektrische bakfiets op Binnenhof staat”

Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zou het liefst willen dat de Haagse ijscoman Moes met een elektrische bakfiets op het Binnenhof staat, in plaats van zijn vervuilende tweetaktmotor. Dat zei de wethouder zaterdag in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De vier ijskarren van Moes mogen vanwege hun ouderwetse vervuilende tweetaktmotoren niet meer op het Binnenhof, Paleis Noordeinde, de Hofvijver of het Lange Voorhout staan. Nu moet Moes in december stoppen vanwege de nieuwe milieuzone die dan in Den Haag van kracht is, tenzij er voor hem een uitzondering wordt gemaakt. De nieuwe regeling leidde zelfs tot ophef in de Tweede Kamer: Kamerleden willen dat er voor de ijscoman een uitzondering wordt gemaakt.

Van Tongeren legde in Spuigasten uit dat Moes op het Binnenhof kan blijven, als hij zijn tweetaktmotoren vervangt voor elektrische motoren. “Wat ik het liefst zou willen is dat we het voor elkaar krijgen om Moes deze eeuw in te helpen en het een elektrische bakfiets wordt”, zei de GroenLinks-wethouder letterlijk in het radioprogramma.

De wethouder weet dat er vanaf 1 januari een regeling uitkomt vanuit het kabinet, waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen bij het aanschaffen van een elektrische bakfiets of bestelauto. “En dat we op die manier de traditie kunnen behouden en dat we zorgen voor schone lucht in Den Haag.”

De gemeente en Moes zijn “in goed overleg”. Van Tongeren: “Het makkelijkste voor Moes is een ontheffing, maar als je één ondernemer een ontheffing geeft, moet je dat eigenlijk aan alle ondernemers geven.”

Tekst gaat verder onder de video

Raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) reageerde dit weekend op de uitspraken van de wethouder in het radioprogramma: “Het is dus dit soort gedram wat ondernemers slapeloze nachten bezorgd. Luister eens naar wat de mensen willen. Ambtenaar zei letterlijk: ‘Slopen of met pensioen gaan’. Overigens hebben we ontheffing gevraagd voor alle ijskarren die te boek staan als oldtimer.”

https://twitter.com/ralfsluijs/status/1320383097666416641