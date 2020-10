Zeehond doodgebeten op strand Scheveningen

Een zeehond heeft een aanval van een hond op het strand van Scheveningen niet overleefd. Het dier overleed zaterdag voor de Dierenambulance ter plaatse kon komen om de zeehond te helpen, dat meldt mediapartner Omroep West. Gemeenteraadslid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) wil snel nieuwe maatregelen.

De zeehonden maken vaak gebruik van het strandje tussen de Scheveningse havenhoofden om uit te rusten na een tocht in zee. “Het is vaker gebeurd dat ze daar lastig worden gevallen door loslopende honden of spelende kinderen. Het is zo ver ik weet nooit zo ernstig geweest als nu, maar het is duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden”, zo vertelt het raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Komende week is er een commissievergadering waarin de stadsnatuur in Den Haag besproken zal worden. Oudshoorn gaat de bescherming van de zeehonden hier op de agenda zetten.

Foto: Jan Kuipers.